В Скопине пропал 17-летний подросток

Фото: поисково-спасательный отряд "Мещера".

31 декабря поисково-спасательный отряд «Мещера» опубликовал объявление о пропаже в райцентре Скопин 17-летнего Алексея Красочкина.

Сообщается, что местонахождение молодого человека неизвестно с 15 декабря этого года.

Его приметы: рост 175-178 сантиметров, карие глаза, коренастое телосложение.

Во что был одет в день пропажи, к сожалению, неизвестно.

Если вам известно, где может находится этот юноша, позвоните позвоните по телефонам: 8-920-980-21-71, (4912) 51-21-71 или 112.