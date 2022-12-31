Исчезла без следа. Кареглазую 16-летнюю рязанку Елену Жунгиету не могут найти больше 20 дней

Кареглазую 16-летнюю рязанку Елену Жунгиету не могут найти больше 20 дней.

В Рязанской области продолжаются поиски 16-летней Елены Жунгиету. Юная красавица подросток еще 9 декабря вышла из дома в селе Половское Спасского района и бесследно исчезла. Спустя десять дней волонтеры «ЛизаAlert Рязань» стали распространять ориентировки, а следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы Елены Жунгиету: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч.

На момент исчезновения была одета: черная куртка, зеленая спортивная кофта на «молнии», темно-синие джинсы, черные берцы.

С собой у подростка были черный рюкзак, два мобильных телефона, кредитная карта «Сбербанка» и паспорт.

Если вам что-то известно о местонахождении Елены Жунгитету, звоните в полицию по номеру 102 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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