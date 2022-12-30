В регионе создали комиссию по организации проектной деятельности правительства Рязанской области. Фото: администрация Рязани.

В Рязанской области появилась комиссия по организации проектной деятельности регионального правительства. Соответствующее постановление появилось на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова возглавила комиссию.

Целью создания комиссии является обеспечение согласованных действий исполнительных органов Рязанской области, которые связаны с организацией проектной деятельности в правительстве и исполнительных органах области, а также реализация проектов на территории региона.

В задачи комиссии входит:

координация деятельности исполнительных органов Рязанской области при осуществлении проектной деятельности и реализации проектов на территории Рязанской области;

координация системного развития проектной деятельности в Рязанской области, анализ, оценка и совершенствование системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах Рязанской области и развитие передовых методов целевого и проектного управления;

оказание содействия руководителям проектов в достижении целей, показателей и результатов соответствующих проектов и оперативном разрешении вопросов, возникающих при взаимодействии с участниками проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней;

осуществление мониторинга достижения национальных целей развития и уровня достижения региональных проектов.