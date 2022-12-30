В Рязанской области запустят зарядные станции для электромобилей в 2023 году

В Рязанской области заработают зарядные станции для электротранспорта в 2023 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ расширило число регионов, которые в 2023 году станут участниками пилотного проекта, стартовавшего в 2022 году, по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Среди них оказалась и Рязанская область. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Правительство России».

Соответствующее распоряжение подписано Михаилом Мишустиным. Всего в наступающем году в данном эксперименте поучаствует 40 российских регионов.

Согласно «дорожной карте» по развитию производства и использования электротранспорта, утвержденной правительством, к 2030 году доля электромобилей в общем объеме производства транспорта составит 10%. Сообщается, что к этому времени в России будет работать около 72 тысячи зарядных станций.