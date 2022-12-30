МЧС выпустило метеопредупреждение из-за сильного тумана в Рязанской области

В Рязанской области будет туман с видимостью 200-500 метров.

ГУ МЧС РФ по Рязанской области предупреждает рязанцев о неприятной и опасной погоде на протяжении двух дней, ссылаясь на данные «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

До конца текущего дня, в ночные и утренние часы уже 31 декабря в регионе сохранятся гололед и гололедица на дорогах, местами налипание мокрого снега, а также осадки в виде обычного и мокрого снега, и дождя.

Сообщается, что в отдельных районах Рязанской области ожидается туман видимостью 200-500 метров. Как замечает ГУ МЧС, такая погода затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность ДТП.