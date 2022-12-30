Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 16:47

В ночь на 31 декабря рязанские улицы обработают от снега и наледи

Мэрия поделилась списком улиц, где произведут ночную уборку
Источник:kp.ru
В ночь на 31-е декабря множество улиц Рязани будут обработаны от снега и наледи

В ночь на 31-е декабря множество улиц Рязани будут обработаны от снега и наледи

Сотрудники Дирекции благоустройства обработают от снега и наледи тротуары на многих улицах Рязани в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Обработка произведется на улицах Соборная, Каширина, Костычева, Крупской, Семинарская, Мервинская, Московское шоссе, Новоселов, Интернациональная, Зубковой, Тимакова, Тимуровцев, Касимовское шоссе, Советской Армии, Шереметьевская, Васильевский проезд, Дубовая роща, Лыбедском бульваре, в скверах на Соборной и Набережной, парке имени Юрия Гагарина и других.

Кроме того, на выходные и праздничные дни запланирован вывоз снега со следующих улиц: Дзержинского, Есенина, Ленина, Первомайского проспекта и Соборной.

Напомним, 70 работников ДБГ вышли на работу по уборке снега и наледи 30 декабря.