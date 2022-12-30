В ночь на 31 декабря рязанские улицы обработают от снега и наледи

В ночь на 31-е декабря множество улиц Рязани будут обработаны от снега и наледи

Сотрудники Дирекции благоустройства обработают от снега и наледи тротуары на многих улицах Рязани в ночь с 30 на 31 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Обработка произведется на улицах Соборная, Каширина, Костычева, Крупской, Семинарская, Мервинская, Московское шоссе, Новоселов, Интернациональная, Зубковой, Тимакова, Тимуровцев, Касимовское шоссе, Советской Армии, Шереметьевская, Васильевский проезд, Дубовая роща, Лыбедском бульваре, в скверах на Соборной и Набережной, парке имени Юрия Гагарина и других.

Кроме того, на выходные и праздничные дни запланирован вывоз снега со следующих улиц: Дзержинского, Есенина, Ленина, Первомайского проспекта и Соборной.

Напомним, 70 работников ДБГ вышли на работу по уборке снега и наледи 30 декабря.