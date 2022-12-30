Рязанским добровольцам выплатят по 500 тысяч рублей за полученное ранение

Раненные в СВО добровольцы получат по 500 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, устанавливающее выплаты участвующим в специальной военной операции добровольцам, которые получили ранения в ходе боевых действий.

Региональное Минтруда и соцзащиты населения объявило о внесении изменений в региональное постановление, которое регулирует порядок предоставления финансовой поддержки гражданам, добровольно выполняющим задачи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Рязанцам из добровольческих формирований выплатят по 500 тысяч рублей при боевом ранении. Для членов семей погибших добровольцев тоже предусмотрена мера поддержки в размере одного миллиона рублей.

Изменения уже приняли, документ для ознакомления опубликован здесь.