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НовостиПолитика30 декабря 2022 15:09

Рязанским добровольцам выплатят по 500 тысяч рублей за полученное ранение

Семьи погибших добровольцев получат по одному миллиону рублей по региональной программе
Источник:kp.ru
Раненные в СВО добровольцы получат по 500 тысяч рублей.

Раненные в СВО добровольцы получат по 500 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, устанавливающее выплаты участвующим в специальной военной операции добровольцам, которые получили ранения в ходе боевых действий.

Региональное Минтруда и соцзащиты населения объявило о внесении изменений в региональное постановление, которое регулирует порядок предоставления финансовой поддержки гражданам, добровольно выполняющим задачи ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Рязанцам из добровольческих формирований выплатят по 500 тысяч рублей при боевом ранении. Для членов семей погибших добровольцев тоже предусмотрена мера поддержки в размере одного миллиона рублей.

Изменения уже приняли, документ для ознакомления опубликован здесь.