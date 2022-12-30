В 2023 году Служба по контролю за безнадзорными животными будет руководить отловом

В мэрии рассказали, каким образом будет организован отлов безнадзорных животных в Рязани. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году работа по отлову безнадзорных животных будет полностью централизована под началом МБУ «Служба по контролю за безнадзорными животными». Данное решение приняли с учетом пожеланий жителей и депутатского корпуса. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани 30 декабря.

Отмечается, что в этом году отловили, вакцинировали и стерилизовали 1654 безнадзорных собак - намного больше, чем в предыдущем году. В 2021 году цифра составила 1070 животных.

По вопросам безнадзорных собак рязанцы могут обратиться по круглосуточному номеру 25-00-53.