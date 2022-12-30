В канун Нового года в Рязанской области ожидаются снег, дождь и аномальное тепло

На 31 декабря региональный филиал Росгидромета прогнозирует в Рязанской области аномально теплую погоду. Временами в течении суток будут идти снег, мокрый снег и дождь.

Температура воздуха -3...+2 ночью и -2...+3 в светлое время суток. Эти «танцы» вокруг нулевой отметки вновь приведут к гололедице, местами сильной.

Ветер южный, с переходом на западный, 5-10 м/с, - говорится в прогнозе.

В новогоднюю ночь те же -3...+2, а вот днем 1 января еще теплее - от 0 до +5 градусов - и дождь. Ветер при порывах усилится до 12-17 м/с. 2 января температура вновь вернется к пятничным значениям, но к вечеру предварительно ожидается ее понижение до -5...-3 градусов. И гололед, гололед, гололед...