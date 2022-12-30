Часто спасала жизни. Скончался старейший медработник Рязанской области Лидия Тулейкина

Скончался старейший медработник Рязанской области Лидия Михайловна Тулейкина.
Скончался старейший медработник Спасского района Лидия Михайловна Тулейкина. Многие десятилетия она трудилась в своем районе, помогала многим людям, часто спасала их жизни.
Скорбят о смерти медицинского работника и в Аргамаково, и в Исадах и других населенных пунктах, где Лидия Михайловна помогала людям
Ранее КП-Рязань сообщала о смерти кавалера ордена Трудового Красного Знамени Анны Ивановны Шилиной в Пронском районе (читать подробнее).
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