70 рабочих чистят улицы от снега и наледи в Рязани 30 декабря

30 декабря на уборку улиц в Рязани вышли 70 рабочих Дирекции благоустройства города. Фото: администрация Рязани.

В Рязани 30 декабря уборкой города занимались 70 сотрудников Дирекции благоустройства. Об этом сообщает горадминистрация.

Дежурит 21 комбинированная дорожная машина - в случае изменения погодных условий они выйдут на уборку дорог. Бригады механизированной уборки очищают проезжую часть от снега и наледи на улицах Соборная и Ленина.

Дорожки с пешеходными переходами чистили на улицах Октябрьская, Интернациональная, Зубковой, Горького, Крупская, Бирюзова, Свободы, Соборная, Радищева, Почтовая, Бульваре Победы, Циолковского, площадь Театральная, бульваре Есенина, по Первомайскому проспекту, на площадке перед МКЦ, Рязань-2, на Лыбедском бульваре и в сквере «Русский чай». От снега убирали остановки на улицах Зубковой, Интернациональная, Новоселов, Циолковского и др.

Механизированная уборка дорожек производилась по улицам Крупская, Новоселов, Новаторов, Зубковой, Рязань-2, в парках Уткина, Советско-Польского братству по оружию, Гагарина, «Морской славы», Павлова, Белякова, и в Центральном парке культуры и отдыха. Снег вывезли с Почтовой улицы, площадки перед МКЦ и с бульвара 60-летия Победы.

Помимо этого, собрали случайный мусор на улицах Новаторов, Крупской, Почтовой, Московское шоссе, бульваре Есенина, Первомайском проспекте, Циолковского, Новоселов, скверах на улице Радищева, на Соборной, на площади Ленина, имени Маргелова, Лыбедском бульваре, в сквере на перекрестке улиц Есенина и Радищева, Бульваре Победы и в сквере 60-летия Победы.

В новогодние праздники тоже будут дежурить и рабочие, и техника ДБГ, которые будут готовы в любой момент приступить к работе при выпадении осадков.