Минтранс опубликовал список ремонта дорог в Рязани и области на 2023 год по нацпроекту БКД. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области опубликовало предварительный список ремонта дорог в Рязани и области на 2023 год. Туда вошли 18 улиц Рязани и участки в 10 районах региона.

Это исключительно объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги». Среди них есть дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Совокупная протяженность участков - более 193 км.

Крупнейшими объектами в Рязани станут проезд Шабулина, который планируется реконструировать, и Северная окружная дорога, реконструкция которой продолжится в 2023 году. За пределами города минтранс выделяет дальнейший ремонт дорог Веретье - Кидусово - Бельское и Федотьево – Веретье, а также ремонт важных транспортных артерий - трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский и Михайлов - Скопин - Милославское.

Кроме того, в 2023 году в 32 населенных пунктах построят линии искусственного электроосвещения с адаптивной системой управления.

Со списком дорог и населенных пунктов, где проезжую часть наконец, осветят, можно ознакомиться ниже. Срок выполнения работ - 3-4 квартал 2023 года.

Александро-Невский район

- Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (р.*), км 130+200 - км 146+965 (16,765 км**).

Захаровский район

- Захарово - Большое Коровино - Окуньково - Осово - граница Московской области (к.р.*), км 19+115 - км 41+245 (22,130 км).

Касимовский район

- Касимов - Новая Деревня - Елатьма - Савостьяново - Ардабьево - Дмитриево (р.), км 24+520 - 27+373, км 28+760 - 36+332, км 39+990 - 41+545, км 42+300 - 43+229 (12,929 км).

Клепиковский район

- а/д до деревни Егорово от автомобильной дороги Спас-Клепики - Гришино (к.р.), км 4+400 - км 5+500 (1,1 км);

Тума - Малахово - Клесниково - Акулово (р.), км 0+000 - км 15+200 (15,2 км).

Михайловский район

- Киндяково - Малинки - Иваньково (р.), км 0+000 - км 6+536 (6,536 км);

- подъезд к селу Красное (к.р.), км 0+000 - км 7+024 (7,024 км).

Пронский район

- улица Волкова в городе Новомичуринске (0,496 км).

Ряжский район

- Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов (р.), км 115+700 - км 130+200 (14,5 км).

Скопинский район

- Михайлов - Голдино - Горлово - Скопин - Милославское (р.), км 80+480 - 85+837, км 85+947 - 86+965, км 86+965 — 93+900 (13,864 км).

Спасский район

- от а/д "Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское - Лакаш" подъезд: Деревенское (к.р.), км 0+000 - км 1+500 (1,5 км);

- от а/д "Рязань (от села Шумашь) - Спасск-Рязанский - Ижевское — Лакаш" - Федотьево - Веретье (к.р.), км 10+066 - км 24+302 (14,236 км);

- Веретье - Кидусово — Бельское (к.р.), км 6+000 - км 12+315 (6,315 км).

Шацкий район

- Сапожок - Сараи - Борец - Шацк с подъездом к станции Верда (к.р.), км 80+000 - км 108+600 (28,6 км).

Город Рязань

- реконструкция проезда Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги в г. Рязани), км 0+000 - км 2+037 (2,037 км);

- реконструкция Северной окружной дороги в г. Рязани, 2 участок, км 0+448 - км 3+876 (3,428 км);

- реконструкция Северной окружной дороги в г. Рязани, 3 участок, км 3+876 - км 4+169 (0,239 км);

- а/д по Первомайскому проспекту от Московского шоссе (от пересечения с ул.Коломенская до Первомайского проспекта) до 2-го Школьного переулка, здесь и далее - ремонт, (0,869 км);

- а/д по улице Новаторов от Юбилейной улицы до дома №3 по улице Новаторов (0,783 км);

- улица Циолковского (1,576 км);

- а/д по Западной улице от Московского шоссе (от пересечения с ул.Коломенская до Первомайского проспекта) до улицы Крупской (0,695 км);

- улица Промышленная, 2 этап (1,850 км);

- а/д от пересечения ул.Черновицкая и ул.Щорса до Ряжского шоссе (9,343 км);

- поселок Семчино (1,327 км);

- улица Семинарская (1,052 км);

- площадь Попова (0,106 км);

- улица Попова (0,636 км);

- улица Лермонтова (1,111 км);

- улица Типанова (0,580 км);

- проезд Завражнова (0,607 км);

- улица Нахимова (0,961 км);

- участок а/д по улице Островского от Черновицкой улицы до Братиславской улицы (0,925 км);

- улица Военных Автомобилистов (1,588 км).

*р. — ремонт, к.р. — капитальный ремонт

** общая протяженность участков