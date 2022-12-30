В Пронском районе скорбят в связи со смертью Анны Шилиной. Фото: издательство «Пресса».

В Пронском районе Рязанской области скончалась жительница села Руднево Анна Ивановна Шилина. В связи с уходом из жизни уважаемой женщины, кавалера ордена Трудового Красного Знамени односельчане скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Анна Ивановна Шилина родилась в 1932 году. В 1942 году на фронте погиб ее отец. Мать круглосуточно работала в колхозе, чтобы прокормить пятерых детей. Анна была вторым ребенком, поэтому завербовалась в Московскую область таскать рельсы.

Позже стала телятницей в родном селе.

В 1960 году труд Анны Шилиной отметили орденом Трудового Красного Знамени.

В последние годы Анна Ивановна проживала вместе с дочерью в стареньком доме в села Руднево. Как писала пять лет назад «Пресса», в день 85-летния самой уважаемой бабушки, «даже необходимый ремонт в доме, увы, женщинам не по карману. Живут, согревая теплом и любовью друг друга».

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