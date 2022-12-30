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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:34

ГИБДД анонсировало массовые рейды в праздники в Рязанской области

Рязанских водителей будут массово останавливать в новогодние праздники
Источник:kp.ru
Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили.

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области в пятницу и грядущие праздничные дни состоятся рейды ГИБДД по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

При проведении комплексных оперативно-профилактических широкомасштабных мероприятий будут массово останавливать транспортные средства.

Полиция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой - сообщать в полицию о грубых нарушителях, позвонив по телефону 112 или разместив обращение на официальном сайте ГИБДД.