ГИБДД анонсировало массовые рейды в праздники в Рязанской области

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязанской области в пятницу и грядущие праздничные дни состоятся рейды ГИБДД по выявлению водителей, грубо нарушающих ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

При проведении комплексных оперативно-профилактических широкомасштабных мероприятий будут массово останавливать транспортные средства.

Полиция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой - сообщать в полицию о грубых нарушителях, позвонив по телефону 112 или разместив обращение на официальном сайте ГИБДД.