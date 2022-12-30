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НовостиОбщество30 декабря 2022 9:53

На 18 участках рязанских дорог ликвидировали аварийные выбоины

В новогодние каникулы отремонтируют участки на еще семи улицах
Источник:kp.ru
30 декабря завершились ремонтные работы по аварийным ямам на автодорогах в Рязани. Фото: горадминистрация.

30 декабря завершились ремонтные работы по аварийным ямам на автодорогах в Рязани. Фото: горадминистрация.

В Рязани на 18 участках завершились работы по ликвидации аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии автодорог. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

Работы с применением литой асфальтобетонной смеси проводились с 23 по 30 декабря на следующих адресах: на улицах Бугровка, Новая, Зубковой, Кальная, Каширина, Московское шоссе, Михайловское шоссе, Островского, Новоселов, Первомайский проспект (Троицкий мост), Солнечная, Павлова, Вознесенская, дорога на пос. Борки, Ленинского Комсомола, Краснорядская и по улице Соколовская.

Всего отремонтировано 220 квадратных метров. В ремонтировании были задействованы три бригады рабочих Дирекции благоустройства города.

В праздничные дни тоже планируется ремонт литой асфальтобетонной смесью. Это коснется семь улиц: Крупскую, Новаторов, Зубковой возле ярмарки, Ленинского Комсомола, Сережину Гору, Шереметьевский проезд и Татарскую.

Погодные условия могут повлиять на изменения в плане работ.