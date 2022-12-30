Вот по какому графику будет работать стационар больницы №11 и поликлиника №11 в Рязани в новогодние праздники.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Появился график работы отделений стационара больницы №11 и поликлиники №11 в Рязани в новогодние праздники.
Поликлиника №11 в Рязани будет работать по следующему графику:
- 31 декабря, 1-3, а также 5-8 января — с 09:00 до 16:00;
- 4 января — с 08:00 до 17:00.
Медрегистратор по выписке в поликлинике листов нетрудоспособности:
- 4 января — с 08:00 до 15:00.
Медрегистратор по выписке листов нетрудоспособности в стационаре:
- 3, 6 января — с 08:00 до 15:00.
Рентгеновское отделение:
- 31 декабря, 1-8 января — круглосуточно.
Хирург, невролог поликлиники:
- 4 января — с 09:00 до 15:00.
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики:
- 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января в стационаре — с 08:00 до 14:00;
- 4 января в поликлинике — с 08:00 до 14:00.
Ранее о том, как будут работать поликлиники и травмпункты в Рязани в новогодние праздники, сообщил минздрав (читать подробнее).
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