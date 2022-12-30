Вот по какому графику будет работать стационар больницы №11 и поликлиника №11 в Рязани в новогодние праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появился график работы отделений стационара больницы №11 и поликлиники №11 в Рязани в новогодние праздники.

Поликлиника №11 в Рязани будет работать по следующему графику:

- 31 декабря, 1-3, а также 5-8 января — с 09:00 до 16:00;

- 4 января — с 08:00 до 17:00.

Медрегистратор по выписке в поликлинике листов нетрудоспособности:

- 4 января — с 08:00 до 15:00.

Медрегистратор по выписке листов нетрудоспособности в стационаре:

- 3, 6 января — с 08:00 до 15:00.

Рентгеновское отделение:

- 31 декабря, 1-8 января — круглосуточно.

Хирург, невролог поликлиники:

- 4 января — с 09:00 до 15:00.

Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики:

- 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января в стационаре — с 08:00 до 14:00;

- 4 января в поликлинике — с 08:00 до 14:00.

Ранее о том, как будут работать поликлиники и травмпункты в Рязани в новогодние праздники, сообщил минздрав (читать подробнее).

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