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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 8:38

В Клепиковском районе пострадали три человека в результате столкновения двух иномарок

Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с Chevrolet Cobalt
Источник:kp.ru
Три человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе. Фото: издательство «Пресса».

Три человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе. Фото: издательство «Пресса».

В среду, 28 декабря, вблизи поселка Болонь столкнулись два автомобиля - Ford Mondeo и Chevrolet Cobalt. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса» 30 декабря.

Авария произошла около 22:50 на 457-м километре автодороги «Золотое кольцо России». По предварительной информации сотрудника Госавтоинспекции Клепиковского района Дмитрия Цыганова, водитель, сидя за рулем Ford Mondeo, направлялся из Рязани в сторону Спас-Клепиков. Рядом с Болонью он пренебрег правилом, запрещающим обгон в этом месте, и выехал на встречную полосу для обгона грузовика. Он влетел в ехавший из Спас-Клепиков Chevrolet Cobalt.

В результате дорожно-транспортного происшествия обоих водителей транспортных средств и пассажира Chevrolet Cobalt госпитализировали с травмами.