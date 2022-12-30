Депутат Рязоблдумы составляет обращение в прокуратуру из-за некачественной уборки снега в Рязани

В Рязани ярко выражена проблема с гололедом в центре города.

Депутат Рязоблдумы Вадим Польевтов планирует обратиться в прокуратуру по факту некачественной уборки рязанских улиц от снега. Об этом он сообщил у себя на странице «ВКонтакте» 29 декабря.

«Жители областного центра жалуются на плохую расчистку снега. Особенно острая ситуация с местами остановок общественного транспорта. Проблема требует решения», - заявил депутат.

Польевтов обратился к рязанцам, чтобы те присылали в комментариях жалобы на уборку с адресами и фотографиями.

Ранее, 28 декабря, на заседании рязанского правительства глава администрации Рязани Елена Сорокина принесла извинения за городские дороги, покрытые льдом.