Рязанцев испугали громкие хлопки в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря в Рязани прозвучало несколько хлопков. Большинство сообщений в паблике «Подслушано в Рязани» пришло от жителей микрорайона Прикоский. Кроме того, хлопки слышали в Горроще.

«Что-то такое громкое час назад бахнуло два раза на Приокском», - написал рязанец Николай Лысенко.

«Да, тоже слышала. В Приокском. Два раза с небольшим интервалом – в 00:12-00:16», - подтвердила одна из подписчиц.

Несколько жителей Дягилева, в том числе те, кто живут недалеко от воинской части, ничего не слышали.

Официальных сообщений от экстренных служб к настоящему времени не поступало.

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