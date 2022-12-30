На благоустройство воинских захоронений Рязанской области в 2023 году выделили более 3,3 млн рублей.

На благоустройство воинских захоронений Рязанской области в 2023 году выделят более 3,3 млн рублей. Работы будут проводить в Скопине, Октябрьском поселении Михайловского района, в Новочернеевском сельском поселении Шацкого района, а также в Рязани, сообщает «Пресса».

Отметим, в этом году из бюджетов разных уровней на эти цели выделили более 3,9 млн рублей. На эти деньги благоустроили воинские захоронения в Сараях, Спасск-Рязанском, Михайлове, Ухолове и в Поярковском сельском поселении Михайловского района.

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