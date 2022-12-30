На пожаре в деревне Шевцово погиб 28-летний рязанец

В результате пожара погиб молодой мужчина. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

30 декабря в Рязанском районе Рязанской области сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 3:26. Возгорание случилось в кирпичном доме с шиферной кровлей в деревне Шевцово. Площадь пожара составила 84 квадратных метров. В тушении огня участвовали 7 человек личного состава, а также две пожарные машины.

В результате пожара скончался молодой мужчина 1994 года рождения.