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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 20:09

Рязанку будут судить за то, что она стала богаче на 11 млн рублей. Вот что сделала предприимчивая женщина

Коммерческий директор рязанской фирмы обманула подчиненных на 11 млн рублей
Источник:kp.ru
Рязанка обманным путем похитила более 11 млн рублей.

Рязанка обманным путем похитила более 11 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани предстанет перед судом коммерческий директор одной из фирм. 39-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Она ухитрилась за два года дополнительно «заработать» более 11 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, рязанка с 2019 по 2021 год трудилась в организации, занимающейся комиссионной торговлей, скупкой и продажей ювелирных украшений. Дама решила воспользоваться своим служебным положением и «подзаработать». Схема своеобразного заработка оказалась очень простой: подчиненные получали указания скупать украшения, информация о весе, пробе и наименовании которых была вымышленной. Деньги же за покупку ювелирных изделий перечислялись на личный банковский счет начальницы.

Расследование по уголовному делу в отношении предприимчивой женщины уже завершено. Вердикт вынесет Советский суд города Рязани.