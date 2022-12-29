Александра Татарникова еще на 5 лет избрали главой администрации Старожиловского района

Глава администрации Старожиловского района Александр Татарников. Фото: издательство "Пресса".

28 декабря главой администрации Старожиловского района вновь назначили Александра Татарникова. Контракт на пять лет с чиновником заключил председатель Старожиловской районной Думы Иван Шерняев.

Ранее проект решения конкурсной комиссии на замещение указанной должности одобрили депутаты, сообщает «Пресса».

Александр Владиславович Татарников родился 22 августа 1970 года в Пронске.

Кандидат технических наук.

До прихода в исполнительную власть, работал на разных должностях в структурах Рязаньоблгаза.

Главой администрации Старожиловского района является с 2012 года.

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