Александра Татарникова еще на 5 лет избрали главой администрации Старожиловского района

Глава администрации Старожиловского района Александр Татарников. Фото: издательство "Пресса".
28 декабря главой администрации Старожиловского района вновь назначили Александра Татарникова. Контракт на пять лет с чиновником заключил председатель Старожиловской районной Думы Иван Шерняев.
Ранее проект решения конкурсной комиссии на замещение указанной должности одобрили депутаты, сообщает «Пресса».
Александр Владиславович Татарников родился 22 августа 1970 года в Пронске.
Кандидат технических наук.
До прихода в исполнительную власть, работал на разных должностях в структурах Рязаньоблгаза.
Главой администрации Старожиловского района является с 2012 года.
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