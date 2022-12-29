МЧС предупредило рязанцев о снегопаде в ночь на 30 декабря

В ночь на 30 декабря Рязанскую область накроет снегопад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближайшей ночью в Рязанской области испортится погода. Регион накроет снегопад, который будет сопровождаться туманом с плохой видимостью. По этому случаю областное МЧС выпустило предупреждение.

Синоптики Рязанского филиала Росгидромета ожидают, что снег пойдет в области уже вечером 29 декабря. Непогода сохранится в течение всей предстоящей ночи, а также пятницы, 30 декабря. Помимо снегопада, не исключены налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и туман, при котором видимость снизится до 200 – 500 метров.

В МЧС посоветовали рязанцам быть предельно внимательными при переходе проезжей части, водителям – соблюдать Правила дорожного движения и отказаться от обгонов и резких маневров, а метеочувствительным людям – воздержаться от прогулок.