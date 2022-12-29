Платные парковки в Рязани вновь доступны для автомобилистов. Фото: администрация Рязани.

В Рязани возобновили работу платные парковки, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление транспорта.

«Работа платного парковочного пространства функционирует в обычном режиме», - говорится в сообщении чиновников.

Власти напомнили, что платные парковки работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. Об этом сообщают в управлении транспорта.

«Оплатить парковку необходимо в первые 15 минут», - подчеркнули в мэрии.

С 5 декабря у оператора платных парковок в Рязани наблюдался сбой, не работали ни приложение, ни сайт, через которые водители производили оплату. Как пояснили КП-Рязань в административной комиссии, платить водителям ничего не надо (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!