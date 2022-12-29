В Кальном построили современную школу на 1100 учащихся

МБОУ «школа №76 имени Н.Н. Чумаковой» уже построена. Фото: страница ВК Артема Бранова.

В Кальном завершилось строительство школы, рассчитанной на 1100 учащихся. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов 29 декабря.

По мнению вице-губернатора, образовательное учреждение, которое так долго ждали местные жители, получилось современным и «оснащенным по последнему слову»: интерактивные доски, несколько спортзалов, вместительная столовая и другое.

Также в сообщении сказано, что скоро начнется строительство еще нескольких современных рязанских школ: в Семчино и Олимпийском городке. Уже ведутся переговоры с федеральным центром.

«Надеюсь, уже в следующем году смогу озвучить хорошие новости о предстоящих школьных стройках», - заявил Бранов.