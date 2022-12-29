Рязанец завоевал медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Новосибирске

Рязанец заполучил бронзу на состязаниях по дзюдо в Новосибирске. Фото: правительство Рязанской области.

Рязанец завоевал медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин «Дружба народов», прошедших 24 декабря в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Соревновалось более сотни спортсменов от 18 лет и старше из 22 регионов шести федеральных округов.

Бронзовую медаль в весовой категории до 90 килограммов забрал рязанский дзюдоист Константин Карпов. У него было четыре схватки. На групповом этапе Карпов победил Максима Редькина из Алтайского края, а также Романа Яценко из Новосибирска. Следующий этап он состязался с двумя новосибирцами. Так, в полуфинале рязанский спортсмен отдал победу Назару Меньщикову, однако получил бронзу, одолев Владимира Шевченко. Победителем стал Виктор Меркульев из Алтайского края.