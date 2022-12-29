«Она много значила для нас». Не стало известного касимовского педагога Светланы Минеевой

Не стало известного касимовского педагога Светланы Минеевой. Фото: РПК.
28 декабря скончалась преподаватель филиала Рязанского педагогического колледжа (РПК) в Касимове Светлана Викторовна Минеева. Печальную весть принес студенческий совет РПК.
«Светлана Викторовна, человек, много значивший для всех нас, справедливый и мудрый педагог, незаменимый наставник», - говорится в некрологе.
Минеева Светлана Викторовна родилась 11 октября 1959 года в городе Касимове.
В 1985 году окончила Шуйский государственный педагогический институт им. Фурманова в Ивановской области по специальности «Педагогика и психология дошкольная».
28 декабря скончалась преподаватель филиала Рязанского педагогического колледжа (РПК) в Касимове Светлана Викторовна Минеева.
С 1986 года начала работать в касимовском филиале Рязанского педагогического колледжа. Всего Светлана Минеева отдала педагогической работе 42 года.
В связи со скоропостижной кончиной Светланы Минеевой коллектив учебного заведения выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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