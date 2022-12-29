30 декабря ожидается сильный туман и потеплеет до +2 градусов

В преддверии Нового года снова потеплеет.

Рязанцам рассказали, какая погода будет на пятницу, 30 декабря. Прогнозом поделилось ГУ МЧС по Рязанской области.

В регионе ожидается облачная погода. В ночное время суток местами пойдет небольшой снег, днем тоже будет выпадение осадков в небольшом количестве. Умеренный ветер подует с юга со скоростью от двух до семи метров в секунду. На дорогах в области все так же сохраняется гололедица.

Ночью температура воздуха составит -6…-1 градус, а днем столбики термометра покажут отметки -3…+2°С.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что Рязанскую область накроет сильный туман.