ТРЦ «М5Молл» опубликовал график в новогодние праздники и движение бесплатных автобусов

Торгово-развлекательный центр «М5Молл» опубликовал график работы в новогодние праздники.

Так, 31 декабря магазины ТРЦ, включая рестораны фудкорта, будут работать с 10:00 до 20:00, суперстор «Магнит» - с 09:00 до 20:00, а кинокомплекс «Пять звезд» - до 19:00, до окончания последнего сеанса.

1 января магазины ТРЦ «М5 Молл», а также рестораны фудкорта работают с 13:00 до 22:00, суперстр «Магнит» - с 13:00 до 22:00, кинотеатр «Пять звезд» - с 13:00 до 22:00, до окончания последнего сеанса.

Со 2 января ТРЦ, а также бесплатные автобусы работают в обычном режиме - с 10:00 до 22:00.

Что касается работы автобусов 31 декабря и 1 января, то в их график внесены некоторые изменения, смотреть на афишах:

Расписание автобусов М5Молл в новогодние праздники

Расписание автобусов М5Молл в новогодние праздники

Расписание автобусов М5Молл в новогодние праздники