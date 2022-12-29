Рязанский перинатальный центр создал «горячую линию» для будущих мам

В Рязанской области появилась «горячая линия» для беременных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском областном клиническом перинатальном центре заработала «горячая линия» для беременных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области.

Пациентки могут в любое время и в любой день обратиться с вопросами по консультированию по проблемам репродуктивного поведения, потенциально кризисной беременности и профилактике абортов по следующему бесплатному номеру: 8 (800) 551-09-78. Звонок бесплатный. В экстренных ситуациях женщину госпитализируют в стационар, а в кризисных - будут поддерживать обратную связь с пациенткой.

«Наши женщины теперь смогут оперативно получить квалифицированную консультацию специалистов разного профиля. Мы готовы помочь снизить или исключить осложнения при течении беременности и в послеродовой период. Мы выслушаем жалобы пациентки, поможем советом и постараемся ответить на все интересующие вопросы», - заявил главврач медучреждения Олег Шалаев.