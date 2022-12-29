Жители Борок вышли на пикет против «псевдоградозащитников»

В среду, 28 декабря, жители поселка Борки вышли на пикет против «псевдоградозащитников», которые противостоят строительству жилого комплекса в районе бывшего Шпалозавода.

- Мы измучились от такой жизни – ни аптеки, ни магазина, ни остановки общественного транспорта. Не говоря об отсутствии школы и детсада. Мы все очень ждем, когда у нас наконец появятся эти необходимые для обычной жизни вещи. Строительство жилого комплекса поможет решить нашу боль, - заявили местные жители.

Также они обратили внимание на то, что земли в районе бывшего завода находятся в запустении.

- Там где раньше была мелиорация, сейчас заросло все, и там наркоманы собираются. Мусор вывозят, и бродят стаи бродячих собак. К реке Ока пройти невозможно через этот бурелом, а раньше мы ходили туда с детьми, отдыхали на пляже, - рассказали борковчане.

На пикет люди вышли с плакатами: «Псевдоградозащитники уничтожают город», «Кочетков губит Рязань», «Кочетков, поживи в Борках». Однако никто из оппозиционно настроенной стороны не отреагировал и не приехал для общения с жителями.

Напомним, публичные слушания по планируемому строительству в Борках жилого комплекса с развитой инфраструктурой, а также облагораживание пляжа на берегу Оки вызвало общественный резонанс. Во время громких дебатов противники идеи приводили в аргумент запрет на застройку в этой зоне. Однако позже глава администрации Рязани Елена Сорокина с опорой на нормы действующего Генплана утвердила проект застройки территории бывшего шпалопропиточного завода. Мэр отметила, что видит в освоении территории застройщиком способ экологической реновации бывшей промзоны.