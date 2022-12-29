Пропавший 21 декабря 16-летний юноша может находиться в Рязани.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил ориентировку на пропавшего юношу - 16-летнего Айрата Хайруллина. По данным волонтеров, он может находиться в Рязани, а еще, как предполагается, в Дмитровграде Ульяновской области или Москве.

Информации о том, где именно сейчас Айрат, нет с 21 декабря 2022 года.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения волосы русые, глаза карие. Юноша был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черные кроссовки и серую шапку.

С информацией волонтеры просят обращаться в полицию (112) или на горячую линию отряда: 8(800)700-52-52.

Параллельно продолжаются поиски 16-летней Елены Жунгиету из Спасского района. По факту ее исчезновения СК возбудил уголовное дело.