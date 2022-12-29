«Как в методичках по военно-полевой хирургии». Главврач рязанской ОКБ рассказал о хирургах, работающих в зоне СВО под Бахмутом

Главврач рязанской ОКБ рассказал об условиях работы хирургов в зоне СВО под Бахмутом.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал о двух хирургах – Тимуре Рахмаеве и Надежде Барановой – две недели работавших недалеко от Бахмута в зоне специальной военной операции.

По словам самих врачей, чаще всего им приходилось работать с минно-взрывными и осколочными ранениями. Они признаются, что работа в зоне СВО - настоящая школа профессионального мастерства для хирурга, приходится работать не только хирургом, но и диагностом, и санитаром.

«Мы испытали на себе все, что написано в методичках по военно-полевой хирургии», - признались главврачу хирурги.

- Горжусь, что врачи ОКБ регулярно вкладывают время, силы и профессионализм для помощи в зоне специальной военной операции, - сказал Карпунин.

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