Губернатор Павел Малков заявил об агрорекордах Рязанской области

Рязань бьет рекорды по ряду направлений сельского хозяйства. Фото: страница ВК Павла Малкова.

В 2022 году Рязанская область показала рекорды по целому ряду направлений сельского хозяйства: мясо - более 100 тысяч тонн, зерно - более трех миллионов тонн, яйца - более одного миллиарда штук, молоко - около 600 тысяч тонн. Об этом сообщил у себя на странице «ВКонтакте» 29 декабря рязанский губернатор Павел Малков.

Глава региона рассказал, что это первый раз, когда Рязанский регион продал крупного рогатого скота больше, чем закупил. В этом причастна поддержка аграриев: каждый год из бюджета выделяют на эти цели около трех миллиардов рублей.

«Проводим масштабную работу по возвращению земель в сельхозоборот. В этом году более 20 тысяч гектаров начали вновь возделываться и давать урожай», - заявил Малков и добавил, что в 2023 году намечаются масштабные планы по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Рязанской области