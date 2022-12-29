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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 8:40

На улице Горького в Рязани автобус сбил 18-летнюю девушку

Она шла по пешеходному переходу, но на красный. Такова предварительная информация полиции
Источник:kp.ru
Инцидент произошел примерно в 6:00 28 декабря у дома №1Б по улице Горького.

Инцидент произошел примерно в 6:00 28 декабря у дома №1Б по улице Горького.

18-летняя девушка серьезно пострадала, попав под автобус на улице Горького в Рязани. Инцидент произошел примерно в 6:00 28 декабря у дома №1Б.

По предварительной информации, девушка шла через дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора. Автобусом ПАЗ управлял 33-летний житель Рязани.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Также в среду на трассе М5 «Урал» под Рязанью насмерть сбили велосипедиста (подробнее).

Сбитая 18-летняя девушка госпитализирована.

Сбитая 18-летняя девушка госпитализирована.