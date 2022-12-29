В Скопине продолжают отключать воду

Воду в Скопине отключают снова и снова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Скопине Рязанской области практически каждый день отключают воду. Так, скопинская администрация публиковала предупреждения об отключениях 27 и 28 декабря у себя на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Вода отсутствовала в связи с авариями в разных районах города: микрорайоны Стекольный, Металлург и Коготково - 28 декабря (авария на магистральном водоводе); Автозаводской микрорайон - 27 декабря (авария у средней школы №4).

Помимо этого, скопинцы жаловались на отключения подачи водоснабжения 20, 21, 23 и 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в Скопине меняют трубопровод. А мэрия Скопина говорила, что после ремонта трубопровода воду будут отключать реже.