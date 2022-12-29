Квадрокоптер в одной из рязанских школ использовали с нарушениями

В рязанской школе использовали БПЛА с нарушениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура проверила Чапаевскую среднюю школу Михайловского района и обнаружила, что там использовали квадрокоптер с нарушениями законов.

Выяснилось, что коптер поступил в школу в рамках федерального проекта. Его сразу поставили на учет в Росавиации в качестве беспилотного воздушного судна, но школа не застраховала свою ответственность перед третьими лицами за вред, который мог быть причинен при эксплуатации БПЛА.

По итогам проверки начальнику управления образования Михайловского района прокуратура внесла представление. К настоящему времени все нарушения чиновники устранили.

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