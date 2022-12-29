Рязанскому центру для инвалидов «Росток» вернули отопление

Валентина Подгурская рассказала об организации и показала творческие работы инвалидов. Фото: администрация Рязани.

28 декабря в Рязани начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Евгений Кириченко встретился с руководителем Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков инвалидов «Росток» Валентиной Подгурской. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В этом месяце в части здания, которая не используется и где находится организация, произошел порыв трубы теплоснабжения, вследствие чего в здании отключили отопление. Ремонт будет проведен оперативно, пообещал Кириченко. Так, 28 декабря работы завершили, теплоноситель поступил в помещения, в которых располагается организация.

Валентина Подгурская поблагодарила за решение проблемы, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.