За оправдание нацизма 21-летний рязанец из Милославского пойдет под суд. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Скопинском МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя поселка Милославское. Его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, парень разместил на своей странице в социальной сети видеоматериалы, поощряющие нацизм, а также оправдывающие преступления военных преступников.

Обнаружили указанные материалы оперативники Центра противодействия экстремизму рязанского УМВД.

В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд.

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