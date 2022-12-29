За оправдание нацизма 21-летний рязанец из Милославского пойдет под суд.
Фото: Тимур ХАНОВ.
В Скопинском МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя поселка Милославское. Его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, парень разместил на своей странице в социальной сети видеоматериалы, поощряющие нацизм, а также оправдывающие преступления военных преступников.
Обнаружили указанные материалы оперативники Центра противодействия экстремизму рязанского УМВД.
В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы направлены в суд.
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