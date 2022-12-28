Минздрав пояснил, как будут работать поликлиники и травмпункты в Рязани в новогодние праздники

Рязанский минздрав рассказал о работе медучреждений в новогодние праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минздрав рассказал, как будут работать поликлиники Рязани и области в новогодние и рождественские праздники.

Как отметили чиновники, в медучреждениях будут работать дежурные врачи. В эти дни они будут оказывать экстренную медицинскую помощь. Рязанцы смогут обратиться на прием к врачам-терапевтам и врачам-специалистам, чтобы получить как плановую, так и неотложную медпомощь.

Кроме того, будет работать лабораторная служба и прививочные кабинеты.

Что касается службы крови, то доноров будут принимать 3 и 5 января.

Травмпункты для взрослых и детей работают в круглосуточном режиме. Основной травмпункт, который находился на улице Чкалова Рязани в поликлинике №2, в настоящее время работает в помещении БСМП. Детский травмпункт принимает в ОДКБ им. Дмитриевой, а травмпункт для жителей Октябрьского района - в больнице №11.

Неотложную офтальмологическую помощь окажут в больнице им. Семашко.

«С графиком работы других медучреждений можно узнать на их сайтах», - говорится в сообщении.

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