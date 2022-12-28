Мэрия сообщила о повышении стоимости питания в школах Рязани с 1 января

Для школьников Рязани с 1 января повысится питание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2023 года в школьных столовых Рязани изменится стоимость питания для учеников всех классов. Речь идет о бесплатном питании, которое обеспечивается за счет бюджетов различных уровней. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом с 1 января стоимость горячего питания составит 97,57 рублей (+9,54 рублей), стоимость полдника – 15,83 рублей (+83 копейки).

Стоимость основного питания для школьников, которые обедает за деньги, составит 97,57 рублей (+9,54 рублей).

Власти отметили, что сохранили ученикам возможность купить более популярный вариант – «альтернативное питание». Его стоимость с 1 января не поменяется: завтрак – 63 рубля, обед – 77 рублей, полдник – 25 рублей.

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