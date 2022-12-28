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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:30

Вечером 28 декабря в Рязани образовались 10-балльные пробки

Свою роль сыграл обильный снегопад
Источник:kp.ru
Улица Дзержинского наполнена машинами в обе стороны.

Улица Дзержинского наполнена машинами в обе стороны.

Вечером 28 декабря в Рязани сильно затруднено движение. «Яндекс» оценивает пробки в максимальные 10 баллов. Очевидно, поток замедлился в связи с обильными осадками.

Традиционно целый ряд «бордовых» участков наблюдается на подъезде к Песочне, включая улицу Новую и Радиозаводскую, Касимовское шоссе и проезд Яблочкова. Протяженные заторы обозначены на улицах Дзержинского, где сигнализируют о ДТП у дома №59, и на Московском шоссе. Есть некоторые сложности на Ряжском шоссе и улице Высоковольтной.

На Восточной окружной в сторону Песочни также фиксируется низкая скорость потока.