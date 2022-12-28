Патрули полиции массово проверяют документы у рязанцев. Вот как это объяснило УМВД

В Рязани заметили патрульных полицейских, проверяющих документы у прохожих. Фото: НРВК.
Днем 28 декабря в центре Рязани полицейские патрули массово проверяют документы у прохожих. Фото проверки выложили в паблике НРВК.
«Кто знает, что за усиленный патруль в Рязани? Полицейские всех останавливают и в центре, и во дворах», - написал анонимный подписчик.
Как вскоре выяснилось, масштабная проверка проводится в рамках оперативно-профилактических мероприятий.
Ранее сообщалось, что 27 декабря во время профилактического мероприятия «Автобус» госинспекторы выявили 11 нарушений правил дорожного движения, допущенных при перевозке пассажиров.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!