Патрули полиции массово проверяют документы у рязанцев. Вот как это объяснило УМВД

В Рязани заметили патрульных полицейских, проверяющих документы у прохожих. Фото: НРВК.

Днем 28 декабря в центре Рязани полицейские патрули массово проверяют документы у прохожих. Фото проверки выложили в паблике НРВК.

«Кто знает, что за усиленный патруль в Рязани? Полицейские всех останавливают и в центре, и во дворах», - написал анонимный подписчик.

Как вскоре выяснилось, масштабная проверка проводится в рамках оперативно-профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось, что 27 декабря во время профилактического мероприятия «Автобус» госинспекторы выявили 11 нарушений правил дорожного движения, допущенных при перевозке пассажиров.

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