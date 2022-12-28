Елена Сорокина пообещала решить проблему с гололедом на рязанских улицах уже 28 декабря

Елена Сорокина извинилась перед рязанцами за гололед на улицах города.

На заседании правительства Рязанской области прозвучала одна из актуальных жалоб рязанцев, касающаяся гололеда на улицах города. Глава администрации Елена Сорокина пообещала, что проблему гололеда на тротуарах по основным маршрутам решится уже сегодня, 28 декабря.

«Погодные условия сложные: оттепель сменяется минусовыми температурами, и вновь переход через 0 градусов, ледяной дождь. Техника и бригада ручного труда сталкиваются с непростыми условиями работы», - пояснила глава администрации.

«Когда идет ледяной дождь, практически ничего сделать нельзя, однако бороться нужно», - отметил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сорокина подчеркнула, что работа ведется круглосуточно. По состоянию на вечер 27 декабря от гололеда обработали 90% тротуаров. Сообщается, что нашли и впервые попробовали гранулированный реагент – пока в ограниченном количестве. Сейчас он массово закупается, так как доказана эффективность его работы. Сегодня, когда снова пошел снег – задействованы техника и люди, а также привлекаются дополнительные силы.

«Приносим извинения, что не сразу справляемся, но реагируем, отрабатываем все жалобы», - заявила мэр.

В заключение Малков сказал, что при расчистке улиц нужно уделить особое внимание общественным и туристическим маршрутам.