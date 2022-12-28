В Рязани состоится премьера музыкальной комедии «Не в свои сани не садись!»

В Рязанской областной филармонии 8 января в 19:00 состоится премьера музыкальной комедии «Не в свои сани не садись!» по пьесе Александра Островского. Режиссер – Роман Самгин.

В спектакле принимают участие: народные артисты России Ирина Муравьева и Сергей Никоненко, заслуженный артист России Борис Шувалов, актер Театра Ермоловой Сергей Кемпо, Светлана Чилей, актриса Театра Наций Анна Воропаева, актер Театра Армии Иван Гришенков.

Афиша мероприятия.

Искрометная комедия по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись!» - это неповторимый спектакль яркого режиссера современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной, который несет настоящее ощущение праздника, в котором нет места отчаянию, а только любви, честности и справедливости!

В спектакле много музыки, песен, движения и пластики, позитивного настроения и романтики романсов в исполнении блестящего актерского состава. Вы на два часа с небольшим окунетесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы А. Островского.

Возрастная категория 12+