Под Рязанью пьяный пенсионер выстрелил из обреза в сторону бригады электромонтеров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Рыбновском районе пьяный 70-летний пенсионер выстрелил в сторону бригады электромонтеров, угрожая убить их, сообщает рязанское УМВД. Произошло все в селе Алешня, куда приехали электромонтеры, чтобы демонтировать фонарь, установленный самовольно на столбе. На том же столбе висела камера видеонаблюдения, принадлежащая 7-летнему пенсионеру. Он повесил ее для охраны дома.
Пожилой мужчина стал переживать, что с камерой что-нибудь произойдет, подошел к рабочим, но те попросили его не мешать им. Тогда пьяный старик ушел домой, но вскоре вернулся с обрезом охотничьего ружья.
Электромонтеры попытались заверить мужчину, что будут осторожны и не повредят камеру, но тот, пригрозив расправой, выстрелил в сторону столба. Рабочие тут же позвонили в полицию.
В настоящее время в отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».
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