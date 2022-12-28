Под Рязанью пьяный пенсионер выстрелил из обреза в сторону бригады электромонтеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбновском районе пьяный 70-летний пенсионер выстрелил в сторону бригады электромонтеров, угрожая убить их, сообщает рязанское УМВД. Произошло все в селе Алешня, куда приехали электромонтеры, чтобы демонтировать фонарь, установленный самовольно на столбе. На том же столбе висела камера видеонаблюдения, принадлежащая 7-летнему пенсионеру. Он повесил ее для охраны дома.

Пожилой мужчина стал переживать, что с камерой что-нибудь произойдет, подошел к рабочим, но те попросили его не мешать им. Тогда пьяный старик ушел домой, но вскоре вернулся с обрезом охотничьего ружья.

Электромонтеры попытались заверить мужчину, что будут осторожны и не повредят камеру, но тот, пригрозив расправой, выстрелил в сторону столба. Рабочие тут же позвонили в полицию.

В настоящее время в отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия».

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