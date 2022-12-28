На улице Горького автобус сбил 18-летнюю девушку

По предварительной информации полиции, девушка переходила дорогу на красный свет светофора. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

28 декабря в Рязани 18-летнюю девушку сбил автобус. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

Инцидент произошел приблизительно в шесть часов утра, рядом с домом №1Б на улице Горького. По предварительной информации, 33-летний рязанец, сидевший за рулем автобуса «ПАЗ», наехал на пешехода-девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую с полученными травмами госпитализировали. По данному происшествию полиция проводит проверку.