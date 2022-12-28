Остановка «Депо» появится с 1 января для пяти электричек по маршруту Рязань – Москва и обратно. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 января 2023 года появится дополнительная остановка «Депо» для пяти пригородных поездов, курсирующих по маршруту Рязань – Москва и обратно, сообщает управление МЖД. Сделают эту остановку для «удобства пассажиров».

Кроме того, дополнительная остановка повысит транспортную мобильность населения, отметили в РЖД.

Изменения коснуться следующих электричек:

- 6993 Рязань-1 – Москва, отправлением в 05:16;

- 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14:36;

- 6992 Москва – Рязань-1, отправлением в 08:16;

- 6994 Москва – Рязань-1, отправлением в 15:10;

- 6996 Москва – Рязань-1, отправлением в 19:23.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни запустят дополнительные электрички из Рязани в Москву. Из-за возрастающего пассажиропотока рязанцев, желающих уехать в столицу в новогодние каникулы, добавили еще рейсы (читать подробнее).

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