Остановка «Депо» появится с 1 января для пяти электричек по маршруту Рязань – Москва и обратно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
1 января 2023 года появится дополнительная остановка «Депо» для пяти пригородных поездов, курсирующих по маршруту Рязань – Москва и обратно, сообщает управление МЖД. Сделают эту остановку для «удобства пассажиров».
Кроме того, дополнительная остановка повысит транспортную мобильность населения, отметили в РЖД.
Изменения коснуться следующих электричек:
- 6993 Рязань-1 – Москва, отправлением в 05:16;
- 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14:36;
- 6992 Москва – Рязань-1, отправлением в 08:16;
- 6994 Москва – Рязань-1, отправлением в 15:10;
- 6996 Москва – Рязань-1, отправлением в 19:23.
Ранее сообщалось, что в праздничные дни запустят дополнительные электрички из Рязани в Москву. Из-за возрастающего пассажиропотока рязанцев, желающих уехать в столицу в новогодние каникулы, добавили еще рейсы (читать подробнее).
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