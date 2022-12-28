Высадка ребенка кондуктором из-за отсутствия сдачи в Рязани не подтвердилась.

27 декабря на заседании общественного совета при управлении транспорта рассмотрели вопрос о недавнем инциденте в рязанском троллейбусе. Речь идет о публикации в соцсетях, рассказывающей, что кондуктор высадила 12-летнего ребенка из-за отсутствия сдачи.

Как утверждает пресс-служба администрации Рязани, совместная проверка управления транспорта и МУП «УРТ» данный факт не подтвердила.

«Были просмотрены камеры видеонаблюдения, установленные в салоне троллейбуса, специалисты связались с заявителем. Данный факт не подтвердился, однако подобные ситуации находятся на особом контроле управления», - сообщается по итогам заседания.